Nucleare. Bernini: il Governo spaventa gli italiani, informare per non spaventarli

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Non dobbiamo spaventare gli italiani, ma informarli correttamente. Lo smaltimento dei rifiuti nucleari non riguarda solo le centrali che, come è noto, in Italia non ci sono. Ma riguarda la nostra vita quotidiana e interessa le risultanze industriali, quelle medicali, quelle farmaceutiche, la ricerca. Il nostro dovere è conciliare le necessità della produzione con la sicurezza e la tutela della salute, perchè è intollerabile che i rifiuti prodotti vengano smaltiti in maniera obsoleta o, peggio ancora, clandestina”. Cosi’ Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una conferenza stampa del partito sul tema dei rifiuti nucleari. “Confermiamo il nostro approccio liberale e propositivo – prosegue Bernini – noi non facciamo finta di non vedere i problemi ma li affrontiamo con la prevenzione e la conoscenza, a differenza di un governo che continua ad operare con il favore delle tenebre, rendendo noto un piano di stoccaggio nella speranza che nessuno lo veda. Gli italiani vanno rassicurati ed è quello che Forza Italia intende fare chiedendo il coinvolgimento del territorio, delle regioni, dei sindaci. Informazione è sicurezza”. (Ran/Dire) 13:46 12-01-21