Reggio Calabria: Via Placido Geraci, centro storico, non c’è limite al peggio …

21.00 – Non esistono parole per definire il degrado ambientale ed urbano in cui è “costretta” da molto tempo la via Placido Geraci. Eppure è una via abbastanza trafficata del centro storico! Certo sono in tante le vie centralissime trascurate o addirittura in stato di abbandono ma lì tocca proprio il fondo. All’immondizia ammassata per quasi due metri in altezza e dieci in lunghezza sul marciapiede, si è aggiunta da poco una voragine pericolosissima dalla quale sgorga dell’acqua che non è facile capire ad un occhio inesperto se sia fogna in quanto l’olezzo regnante nel tratto della strada non permette di discernere qualora ci si mettesse d’impegno.

Una discarica a cielo aperto in pieno centro e a mento di 50 metri dalla sede dell’ASP 11, luogo in cui si recano le persone che necessitano assistenza sanitaria. E’ impossibile non accorgersi della situazione attuale ed è vergognoso che nessuno ponga rimedio degrado conclamato in cui versa la zona interessandosi impossibile non accorgersi che in quel tratto non venga raccolta la spazzatura. Come se non bastasse quello schifo poco più sotto c’è pure un tubo che scarica sul marciapiede l'”acqua” di un appartamento appena sopra ad occhio e croce sembra una soluzione ad essere buoni arrangiata … Fate voi Reggio Calabria 2021… il famoso secondo tempo …

FR