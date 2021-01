Spazio. Cristoforetti in orbita nel 2022, speranza per la Luna

Saccoccia (ASI): Italia tra i primi firmatari Artemis Accordis

(DIRE) Roma, 12 Gen. – L’Italia conta, attualmente, quattro astronauti in attivita’: Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Roberto Vittori. Uno di loro avra’ l’opportunita’ di volare sulla Luna nell’ambito del programma Artemis della Nasa? “Oggi e’ presto per poter dire quali saranno le opportunita’ per l’Europa in termini di astronauti- spiega il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, a colloquio con i giornalisti- Artemis e’ un programma internazionale e noi come Italia siamo uno dei primi firmatari degli Artemis Accords, sia attraverso Esa che in bilaterale con gli Stati Uniti e altri partner. Questo e’ stato lo schema che ci ha consentito di avere opportunita’ importanti per i nostri astronauti sulla Stazione spaziale internazionale ed e’ facile pensare che qualcosa di simile avverra’ per le opportunita’ legate al programma Artemis. Che sia in orbita intorno alla Luna o sulla superficie della Luna e’ presto per dirlo. Ma e’ chiaro che le attivita’ per gli astronauti sono un importantissimo complemento rispetto all’impiego in programmi di questa portata. Sono certo che un giorno, spero non troppo in la’ avremo anche l’opportunita’ per i nostri astronauti” di volare sulla Luna. “E non dimentichiamo che uno dei risultati piu’ importanti dell’ultima ministeriale- ricorda Saccoccia- e’ stato quella di avere la garanzia per Samantha Cristoforetti di tornare presto sulla Stazione Spaziale. Credo che a breve avremo notizie ufficiali. Sono assolutamente convinto che gli impegni presi verranno onorati nel tempo previsto, quindi nel ’22 vedremo Samantha volare di nuovo”, conclude Saccoccia. Sal/ Dire 12:37 12-01-21