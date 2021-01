Tokyo 2020. Comitato organizzatore: Impossibile nuovo rinvio

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “E’ assolutamente impossibile” un ulteriore rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, previsti dal 23 luglio all’8 Agosto 2021. Lo ha detto il numero uno del Comitato organizzatore dell’Olimpiade, Yoshiro Mori, spiegando che il Giappone valutera’ se ammettere la presenza di fan stranieri in base alla situazione della pandemia nei prossimi mesi. “Penso che dovremo prendere una decisione molto difficile da febbraio a marzo”, le sue parole riportate da Kyodo News. I Giochi si apriranno in estate con rigorose misure anti-covid, ma resta ancora in dubbio la possibilita’ di consentire la partecipazione degli spettatori negli impianti di gara. (Ekp/ Dire) 13:04 12-01-21 NNNN