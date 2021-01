(DIRE) Roma, 13 Gen. – “La prima questione e’ di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini”. Lo dice Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa alla Camera a proposito delle questioni poste da Italia Viva alla base della crisi. (Rai/ Dire) 18:30 13-01-21