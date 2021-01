Meteo: canale d’aria gelida porta peggioramenti e forti venti

12:37 – Giunge in Italia un gelido canale d’aria fredda che segna l’Inverno, si auspicano dunque giornate fredde, nevicate, piogge e forti venti di Maestrale, tuttavia grazie all’alta pressione si avranno anche zone soleggiate. Il Nord Italia vedrà infatti nella giornata di oggi, Mercoledì 13 Gennaio 2021, un cielo sereno o poco nuvoloso, ma bisognerà comunque porre attenzione alle nevicate in agguato, soprattutto in alta quota. Per tali motivi le temperature si manterranno tra gli 1°C e i 10°C. Su Toscana, Umbria e Sardegna potrebbero verificarsi occasionali piogge e nevicate, ma il resto del Centro della Penisola vedrà un mite Sole fare capolino tra le nubi, il quale manterrà le temperature tra i 5°C e i 13°C. Il Sud Italia invece vedrà un lieve peggioramento su alcune zone, soprattutto sul basso Tirreno, ove potrebbero verificarsi occasionali piogge anche temporalesche, ma le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 13°C. I forti venti colpiranno il Centro-Sud nelle prossime ore e potrebbero portare un lieve abbassamento della temperatura percepita. Tali premesse auspicano un peggioramento climatico su tutto il territorio italiano, soprattutto nella giornata di domani, Giovedì 14 Gennaio 2021, su Abruzzo, Molise e Puglia, le quali potrebbero essere colpite da forti temporali. Si preannuncia dunque un burrascoso week end.

SM