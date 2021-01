Spazio, Cina: in fase di sviluppo nuovo motore ossidrico per future missioni

12:07 – La China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC), società statale responsabile della produzione di satelliti e razzi, scrive ANSA, “sta sviluppando una nuova linea di motori a razzo per le imminenti missioni spaziali del Paese”. Uno dei progressi compiuti dal Paese è stato lo sviluppo di un motore a combustione con elevata spinta alimentato a idrogeno/ossigeno, tale tecnologia verrà adoperata nei razzi vettori per carichi pesanti, un nuovo progetto cinese che intende mandare nell’orbita terrestre bassa fino a 140 tonnellate di carichi utili. “Il missile contribuirà alla realizzazione tecnica delle missioni cinesi di esplorazione della Luna e dello spazio profondo, alla costruzione di infrastrutture spaziali su larga scala e allo sviluppo delle risorse spaziali. Inoltre, la società statale ha recentemente completato un test di affidabilità per un motore ossidrico a elevata spinta progettato per il razzo vettore Long March-5B, che verrà utilizzato per lanciare diversi moduli della stazione spaziale cinese. Il lancio del modulo principale è previsto per questa primavera.” (cit. ANSA)

