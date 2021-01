TikTok, modifiche privacy: profili privati per under16, download video solamente di over16

11:46 – La società di TikTok ha comunicato che dalla giornata di oggi, Mercoledì 13 Gennaio 2021, i profili “intestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni diventano privati di default”, scrive ANSA, con lo scopo di migliorare la sicurezza delle fasce più deboli, dunque sarà possibile vedere la pagina solo dagli utenti approvati. A tali restrizioni si aggiungono anche l’impossibilità di far visionare a tutti i propri video, gli under 16 potranno infatti scegliere solo tra “Amici” o “Nessuno”, e sostanziali modifiche alle impostazioni dei Duetti e della funzione Stitch “al fine di renderli disponibili solo per contenuti realizzati da utenti con o più di 16 anni. Per gli utenti tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione di default di queste funzioni è ora su ‘Amici’ “. Infine potranno essere scaricati solamente i video di utenti con più di 16 anni, mentre “gli altri utenti possono decidere se consentire il download dei loro video”. Per coloro i quali hanno attualmente tra i 16 e i 17 anni invece “l’impostazione è disattivata di default, ma possono decidere di attivarla”, mentre gli under 16 la ritroveranno in automatico su “Off” assieme all’opzione “Suggerisci il tuo account agli altri”. (cit. ANSA)

SM