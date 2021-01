Covid. Positivi ancora sopra 10%, 17.246 nuovi casi su 160mila tamponi, 522 decessi e -22 terapie intensive

(DIRE) Roma, 14 Gen. – Sono 17.246 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore con 160.585 tamponi effettuati, per un tasso di positivita’ pari a 10,73%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Torna quindi leggermente a salire il tasso di positivita’, ieri sceso all’8,9% dopo i 15.774 nuovi casi su 175.429 tamponi. Sono 522 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Il numero totale di ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia scende di 22 unita’. (Sor/Dire) 17:25 14-01-21