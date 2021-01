Governo. Bernini: rimanda in maniera vergognosa tempi di verifica

Non sappiamo se esiste o no, se ha la Fiducia o no, esecutivo “Oil non Oil”

(DIRE) Roma, 14 Gen. – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si recherà a Palazzo Madama Martedì per le comunicazioni sulla situazione politica, “rimanda in maniera vergognosa il tempo di verifica di un governo che non sappiamo nemmeno se esiste”. Così in Aula Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo in Aula. “Sappiamo che sono state ritirate delle ministre ma non sappiamo se è stata ritirata la fiducia. E’ questo il modo in cui voi servite i vostri rappresentati, quegli italiani che stanno soffrendo?”, prosegue Bernini. La Maggioranza, forse, ha “l’esigenza di ramazzare costruttori in quest’Aula fino all’ultimo secondo”, prosegue, mentre “il governo non sappiamo se esiste o no, se ha la fiducia o no, è il governo ‘oil non oil'”. E allora, “se questa è l’alba di un nuovo giorno, noi ci auguriamo che questo giorno non venga mai- conclude Bernini- e continueremo a lavorare perchè governi raccogliticci che faranno solo il male del Paese non nascano mai, con i peggiori presupposti”. (Ran/Dire) 21:20 14-01-21