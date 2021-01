Governo. Gelmini: Maggioranza alternativa di centrodestra o voto

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Noi siamo pronti alle elezioni, il rischio piu’ grande che corre il Paese non e’ quello di andare al voto, ma quello di perdere tempo. Non possiamo rimanere per mesi impantanati in una crisi o con una maggioranza di governo raccogliticcia che non potrebbe dare risultati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a SkyTg24. “È indispensabile uscire in tempi rapidissimi da questo stallo- ha aggiunto-. Se non ci sara’ in Parlamento una maggioranza alternativa e di centrodestra, l’unica soluzione sono le elezioni in primavera. Il Paese non puo’ perdere tempo e non puo’ essere guidato da un governo composto da forze conflittuali che hanno gia’ dimostrato la propria inadeguatezza”. (Vid/ Dire) 12:20 14-01-21