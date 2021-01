(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Diamo la parola agli italiani, meritano fiducia. Le emergenze sono salute, scuola, lavoro e tasse, non garantire le poltrone a qualcuno”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando fuori dal Senato. “Se Conte ha i numeri venga in parlamento oggi e finiamola con questo teatrino- ha aggiunto-, altrimenti diamo la parola agli italiani. Se non ha la maggioranza, Conte vada a dimettersi al Quirinale”. (Lum/ Dire) 12:12 14-01-21