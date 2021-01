Guterres (ONU): Verso catastrofico aumento delle temperatura, clima sia priorità

Emergenza sta distruggendo vite e mezzi di sussistenza su tutto pianeta

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Ci stiamo dirigendo verso un catastrofico aumento della temperatura da 3 a 5 gradi Celsius in questo secolo”, la tutela del clima sia quindi “la massima priorita’ per tutti, ovunque”. Antonio Guterres, Segretario generale delle delle Nazioni Unite, lo dice commentando i nuovi, preoccupanti, dati diffusi alla World Meteorological Organization (WMO), l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), agenzia dell’Onu dedicata alla cooperazione e al coordinamento internazionale sullo stato e il comportamento dell’atmosfera terrestre. “La conferma da parte dell’Organizzazione meteorologica mondiale che il 2020 e’ stato uno degli anni piu’ caldi mai registrati e’ un altro duro promemoria del ritmo incessante del cambiamento climatico”, dice Guterres. Un’emergenza climatica in atto “che sta distruggendo vite e mezzi di sussistenza in tutto il nostro pianeta”, sottolinea il segretario generale Onu. Oggi, prosegue Guterres, “siamo a +1,2 gradi di riscaldamento e stiamo gia’ assistendo a condizioni meteorologiche estreme senza precedenti in ogni regione e in ogni continente. Ci stiamo dirigendo verso un catastrofico aumento della temperatura da 3 a 5 gradi Celsius in questo secolo. Fare pace con la natura e’ il compito determinante del 21mo secolo. Deve essere la massima priorita’ per tutti, ovunque”. (Ran/Dire) 17:00 14-01-21