Lega. Vertice Salvini-Governatori: pensiamo a Paese reale

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Mentre Conte pensa alle poltrone, ci sono problemi concreti e che vanno affrontati con urgenza. Anche per questo è ancora più inaccettabile la perdita di tempo a cui stiamo assistendo: gli italiani si meritano rispetto. Noi pensiamo al Paese reale”. Così Matteo Salvini durante il vertice coi governatori della Lega. Il leader, in videoconferenza, ha fatto il punto sulla situazione politica e sanitaria. Tra le altre cose è emersa grande preoccupazione per l’insufficienza e i ritardi dei ristori, per la condizione delle scuole, per le nuove restrizioni anti-Covid e per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. (Com/Sor/ Dire) 19:42 14-01-21