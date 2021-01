Vaccino. Superata la soglia delle 900mila vaccinazioni

Bene Campania, Umbria e Veneto

(DIRE) Roma, 14 Gen. – Superata la soglia delle 900 mila vaccinazioni. Alle 18.30 di oggi, infatti, risultano vaccinate 908.989 persone in Italia. E’ quanto emerge dal Report Vaccini online del Ministero della salute e del Commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19. Tra i vaccinati sono 566.779 le donne e 342.201 gli uomini. Rispetto alle dosi consegnate, in testa per percentuale di quelle somministrate la Regione Campania con l’85,6%, seguono l’Umbria con il 76,5,8%, e il Veneto con il 73,2%. Fanalino di coda la Calabria con il 39,4%. Quanto alle vaccinazioni per categoria, abbiamo gli operatori sanitari a quota 695.937, il personale non sanitario a 140.342 e gli ospiti delle Rsa a 72.710. (Vid/ Dire) 19:28 14-01-21