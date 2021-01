Continuano gli appuntamenti di RMI Academy by CNA Federmoda 

Roma, 15 Gennaio 2021. Continuano gli appuntamenti di RMI Academy il progetto informativo e formativo organizzato da CNA Federmoda

Dopo il primo incontro tenutosi a dicembre ecco per la prossima settimana due ulteriori eventi uno dedicato ai giovani che intendono impegnarsi nel mondo della moda ed uno di aggiornamento per le imprese. Il tema dei webinar in agenda per il 19 e 20 gennaio prossimi è il lino. Grazie alla collaborazione attivata da CNA Federmoda con la Confederazione Europea del Lino e della Canapa, Ornella Bignami, partner strategico di CELC svilupperà una presentazione dedicata a: “Il lino europeo dal seme al prodotto finito – Innovazione tessile, moda e stili di vita” con uno specifico focus sulla presenza del lino nelle fashion week uomo-donna PE 2021. “Continuiamo il nostro percorso a supporto dei giovani, del mondo della formazione e delle imprese per creare le migliori condizioni di crescita professionale per chi vuole impegnarsi nel settore della moda ed aggiornamento per gli imprenditori – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – consapevoli che un continuo e costante aggiornamento delle conoscenze crea migliori condizioni per l’inserimento nel mondo del lavoro e aumenta la capacità competitiva delle nostre imprese”. “RMI – Ricerca Moda Innovazione è ormai un ambiente estremamente articolato dove studenti, scuole e imprese del settore moda trovano grazie all’impegno di CNA Federmoda occasioni di connessione e confronto ad alto valore aggiunto” continua Franceschini.