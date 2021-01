Covid. Ruggeri (FI): sostengo protesta di “Ioapro”

“Governo serio consente lavoro in sicurezza”

(DIRE) Roma, 15 Gen. – “Approvo e sostengo la protesta civile e composta, di ioapro. Un governo serio che esige rispetto, deve di contro offrirlo ai suoi cittadini, che chiedono solo di poter lavorare, e di farlo in sicurezza”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram. “Non c’é un solo dato epidemiologico che dica che i ristoranti siano fonte di contagio da condannare a morte – aggiunge Ruggieri – Uno Stato serio, che a quei cittadini costa il 60% di tasse, consente, organizza, controlla e sanziona chi non rispetta le regole di prudenza; non vieta tutto a tutti, per propria incapacità o autodecretata superiorità bolscevica. Lavorare in sicurezza si può. Lasciarlo fare, si deve. Libertà e prudenza, anziché terrore e povertà…! Non si onora certo la memoria di chi e’ morto per coronavirus – conclude Ruggieri – condannando alla povertà chi chiede solo di salvare anni di fatica e posti di lavoro dei propri dipendenti”. (Com/Pol/ Dire) 21:52 15-01-21