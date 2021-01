Indonesia, terremoto di magnitudo 6.2: devastazione, vittime e feriti

09.00 – Una fortissima scossa di terremoto ha scosso la zona Sulawesi in Indonesia. I sismografi hanno registrato una magnitudo di 6.2 alle 02:28:18, ad una profondità di 20 chilometri con epicentro nella città di Mamuju. Devastazione ad uffici ed abitazioni, coinvolte nei crolli anche strutture sanitarie. Il numero delle vittime del sima in Indonesia è ancora provvisorio (35 morti) ma probabilmente si aggraverà numericamente, al momento le forze dell’ordine locali sono impegnate in una lotta contro il tempo, per salvare i superstiti intrappolati sotto le macerie. L’Indonesia, costituita da un arcipelago di isole, è spesso colpita da violenti sismi che talvolta generano devastanti tzunami, in quanto si trova sulla “cintura di fuoco”, la linea di vulcani sottomarini e non presente in quelle latitudini dell’Oceano Pacifico.

