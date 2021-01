Governo. Gelmini: Senza maggioranza assoluta non può andare avanti

(DIRE) Roma, 16 Gen. – “I voti del Parlamento di lunedi’ e martedi’ prossimo dimostreranno se c’e’ una maggioranza in grado di guidare il Paese in un contesto difficilissimo, fra pandemia e crisi economica. Responsabili o meno, piu’ o meno arlecchinesca che sia, la maggioranza non puo’ avere meno di 316 voti alla Camera e di 161 al Senato: senza la maggioranza assoluta Conte deve dimettersi. Non e’ tempo di ‘governi della non sfiducia’ e di giochetti parlamentari fra astensioni piu’ o meno concordate o assenze. Senza almeno la maggioranza assoluta non si governa: non prendiamo in giro gli italiani con la scusa che basta un voto in piu’ dell’opposizione”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 16:56 16-01-21