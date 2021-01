Moby Prince, Potenti: Lega chiederà a Fico Commissione d’Inchiesta

“Anche il gruppo Lega, con l’On. Manfredi Potenti, chiederà un incontro al Presidente della Camera Roberto Fico, e salirà per rappresentare la piena disponibilità politico-parlamentare ad attivare senza ritardo una Commissione di inchiesta sui fatti del Moby Prince. Per rafforzare questo proposito, una proposta di legge istitutiva di una Commissione di inchiesta é stata recentemente depositata anche dal gruppo Lega della Camera dei deputati come atto di concreto interesse ed impegno a sensibilizzare l’attenzione di questo ramo del Parlamento affinché, controverse ed oscure circostanze rimaste senza risposta siano chiarite. Ora, dopo l’esperienza del Senato, potrebbe presto seguire una nuova azione da parte della Camera dei Deputati, ed é quanto ci auguriamo, visto che in questa direzione ci stiamo muovendo in linea con altri partiti, senza pregiudizio ma, nell’esclusivo interesse di una intera comunità locale, quella livornese che si é sempre stretta attorno alle famiglie delle vittime. Per questo, ho potuto apprezzare la disponibilità politica manifestatami dal collega on. Andrea Romano a condividere questo percorso parlamentare, che ritengo nobile veda impegnate tutte le parti in un unico, doveroso obiettivo”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier e membro II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.