Covid-19. Sicilia seconda per numero di casi nelle ultime 24 ore: 1.439

Positivi in aumento sull’isola: al momento sono 46.425

(DIRE) Palermo, 17 Gennaio – Sicilia seconda in Italia per incremento di casi Covid-19 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, infatti, nell’Isola si sono registrati 1.439 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: cifra seconda solo a quella della Lombardia (1.603). I tamponi molecolari e rapidi effettuati tra ieri e oggi sono stati 44.527. Nelle ultime 24 ore sono morte 35 persone, 431 i guariti. Il numero complessivo dei positivi sull’Isola continua a salire: ad oggi sono 46.425, 973 più di ieri. Gli incrementi maggiori si contano nelle province di Catania e Palermo, rispettivamente con 431 e 388 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I ricoverati in regime ordinario sono 1.422, quelli nelle terapie intensive e sub intensive 208. (Sac/Dire) 19:28 17-01-21