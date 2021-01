Governo. Martedì in Senato non ci sono i numeri

Roma – “Dovremmo cercare i vaccini, non i responsabili”, frecciata del leader di Italia Viva al Governo. E poi continua a Non è l’Arena: “I numeri non ci sono, noi non voteremo la Fiducia”.

“Sogno che Centrodestra e Centrosinistra facciano quel che volevano fare ai tempi del Nazareno, le riforme”. Continua Matteo Renzi durante la trasmissione. Ed infine in relazione ad una possibile ri-collaborazione per il bene del Paese da parte di tutte le forze politiche fa riferimento a quando avvenuto in passato quando lui stesso era premier: “Quello non era un accordo tra me e Berlusconi, lui non ha mai votato la Fiducia al mio Governo”. Così Matteo Renzi su La7, nel programma di Giletti, riguardo il voto di Martedì in Senato.

