Governo. Meloni: per votare la fiducia Monti vuole che siano tolti i ristori

Tecnocrati e globalisti vogliono sfruttare la pandemia

(DIRE) Roma, 17 Gennaio – “Il senatore a vita Mario Monti sostiene che una delle condizioni per votare la fiducia al Governo sia quella di togliere i ‘ristori’ ad artigiani, commercianti, ristoratori e tutte quelle attività a cui è stato impedito di lavorare. La soluzione che propone Monti è semplice: far fallire le partite Iva e la piccola impresa italiana. A dimostrazione di come tecnocrati e globalisti vogliano sfruttare l’epidemia per impiantare il loro modello economico: via la libera impresa e tutti dipendenti sottopagati di multinazionali e grandi agglomerati finanziari. Non possiamo permettere a questa gente di massacrare ulteriormente le piccole imprese. Elezioni subito per dare all’Italia un governo di patrioti che difenda la libertà e il lavoro degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Ran/Dire) 17:44 17-01-21