Recovery. Tajani: progetto modesto, i Ministri pensavano più alla crisi di Governo

Di crescita ce n’è poca, giudizio negativo dall’Europa

(DIRE) Roma, 17 Gennaio – “Il progetto del Governo Conte per accedere ai fondi del Recovery è veramente modesto, forse i Ministri erano più preoccupati a litigare fra loro per la crisi che a preparare un progetto serio”. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, lo dice al Tg4. L’esecutivo ha preparato un “piano molto deludente – dice Tajani – sull’agricoltura e sulle infrastrutture, non c’è il ponte sullo stretto di Messina. La parola d’ordine deve essere crescita e nel documento elaborato dal governo di crescita ce n’è molto poca”. Infatti dall’Europa è giunto “un giudizio negativo, anche dalla stampa tedesca, non stiamo facendo una bella figura”, sottolinea il vicepresidente di Forza Italia (Ran/Dire) 19:21 17-01-21