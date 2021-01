Scuola. Salvini: non è stato fatto nulla per la messa in sicurezza

(DIRE) Roma, 17 Gennaio – “Tornare a scuola da domani? Ma cosa è cambiato rispetto a un mese fa nelle nostre scuole? Hanno potenziato abbastanza i trasporti pubblici? No. Hanno dimezzato il numero degli alunni per classe? No. Hanno assunto gli insegnanti precari da troppi anni? No. Hanno installato gli impianti di aerazione nelle classi? No. Hanno effettuato a tappeto tamponi rapidi nelle scuole? No. Hanno acquistato i termoscanner, invece dei banchi a rotelle? No. Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza per studenti e insegnanti, se non è stato fatto nulla? La Lega vuole una scuola in presenza, ma in sicurezza”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com/Ran/Dire) 18:48 17-01-21