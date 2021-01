Corigliano-Rossano(Cs). Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Nei giorni scorsi, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, traeva in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, in area Corigliano di Corigliano-Rossano, O. F. di anni 42. Nel corso di una mirata attività info-investigativa volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale di cui sopra effettuava un servizio di appostamento nella popolosa Frazione di Schiavonea nei pressi di un abitazione ivi ubicata a seguito della quale dopo diverse ore di osservazione gli operatori notavano un giovane avvicinarsi all’ingresso della suddetta abitazione il quale veniva raggiunto dall’ arrestato che gli cedeva una bustina termosaldata contenente cocaina. Ad avvenuto scambio il giovane acquirente si allontanava rapidamente e, non fermandosi all’alt intimato da una pattuglia della Volante, che nel frattempo lo aveva intercettato, cercava di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino dell’auto. Nella stessa occasione il citato O.F. veniva sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo, in quanto venivano rinvenute addosso allo stesso un coltello a serramanico e due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina . La perquisizione veniva estesa alla sua abitazione dove vi erano celati altri otto involucri contenente la stessa sostanza. Visti gli elementi di reità raccolti, O.F. era tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

