Covid. 8.824 Nuovi contagiati su 158.674 test, tasso positività a 5,6%, 377 decessi e +41 le terapie intensive

(DIRE) Roma, 18 Gen. – Oggi si registrano in Italia 8.824 nuovi contagiati da coronavirus (ieri erano 12.415), a fronte pero’ di meno tamponi processati: 158.674 i test (molecolari e antigenici). Ieri erano stati 211.778. Il tasso di positivita’ scende al 5,6% (ieri 5,9%), stabili le vittime 377, come ieri. Tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri erano -7). Continuano a ridursi invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884. In totale i colpiti dal virus sono 2.390.101, le vittime 82.554. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono: Sicilia con 1.278, Lombardia 1.189, Emilia Romagna 1.153. (Pol/ Dire) 18:09 18-01-21