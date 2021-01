Governo. Carfagna: Conte divide Italia tra buoni e cattivi

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “La scelta di Giuseppe Conte, in un momento cosi’ drammatico, di escludere ogni accenno autocritico dal suo intervento alla Camera lascia stupefatti: e’ ovvio a tutti che se la maggioranza e’ in crisi lo si deve anche al reiterato rifiuto del governo di dipanare i nodi che si aggrovigliano non da giorni ma da mesi. L’altro punto che evidenzia una scarsa comprensione della tragicita’ del momento che sta vivendo il Paese e’ il tentativo di dividerlo tra buoni e cattivi: buoni sono tutti coloro che sostengono il governo o che potrebbero farlo nelle imminenti votazioni, cattivi e antipatriottici tutti gli altri. Ci aspettavamo finalmente da questo governo e dal suo capo un discorso alto, di prospettiva, che indicasse una strada per andare oltre la semplice sopravvivenza di un esecutivo, abbiamo avuto invece un appello di basso profilo ai cosiddetti ‘volenterosi’ di turno. Magari questo governo ce la fara’, di sicuro su queste basi e’ difficile che ce la facciano l’Italia e gli italiani”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. (Com/Pol/ Dire) 15:01 18-01-21