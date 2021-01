Governo. Conte: Fiducia non si recupera, ora si volta pagina

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Questa crisi ha aperto una ferita profonda nella maggioranza e provocato profondo sgomento nel Paese, rischia di provocare danni notevoli, ha gia’ fatto salire lo spread”. Lo dice Giuseppe Conte, parlando alla Camera. “Arrivati a questo punto- aggiunge- non si puo’ cancellare quello che e’ successo o recuperare un clima di fiducia, condizioni imprescindibili per lavorare tutti insieme nell’interesse del Paese. Adesso si volta pagina- sottolinea Conte- questo Paese merita un governo coeso che lavora a tempo pieno per favorire la ripartenza della nostra economia”. (Anb/ Dire) 12:41 18-01-21