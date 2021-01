(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Avvocato Conte, stamattina mi sono vergognata per lei, dicendo ‘aiutateci’ tradiva disperazione e mi sono vergognata per il mercimonio inscenato in quest’aula per il tentativo di dare profondita’ a quella supplica. Ricordo quando diceva ‘voliamo in alto’. Con la Mastella Airlines?”. Inizia cosi’ l’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, in replica alle comunicazioni di Giuseppe Conte. (Anb/ Dire) 18:32 18-01-21