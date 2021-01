India, Ayodhya: al via la costruzione di una nuova moschea di Dhannipur

18:12 – In India il 26 Gennaio 2021 verrà avviata la costruzione di una moschea nella città di Ayodhya, giorno sia della Festa della Repubblica che di avviamento della prima costituzione nel 1950. L’India ha assistito a forti atrocità dopo la demolizione della moschea Babri da parte di una folla indù avvenuta nel 1992, per tanto tale nuova costruzione vuole risolvere il caso nel quale hanno perso la vita più di 2.000 persone. Al centro di un acceso dibattito, “nel Novembre 2019, la Corte Suprema indiana ha consegnato il sito a un trust indù per la costruzione di un tempio di Ram, mentre il consiglio centrale sunnita del Waqf controllato dal governo ha ricevuto un sito alternativo a 25 km (15 miglia) di distanza per costruire una moschea”, afferma Al-Jazeera. Alle 8:30, ora locale, del giorno dell’inaugurazione la bandiera nazionale verrà issata sul terreno nel quale sorgerà la moschea di Dhannipur, il progetto includerà anche la costruzione di un ospedale, un museo, una biblioteca, una cucina comunitaria, un Centro di ricerca culturale indo-islamica, un casa di pubblicazione e una moschea, all’ingresso si auspica di piantare degli alberi, area verde della moschea, i quali perverranno da tutto il Pianeta. Nel frattempo “è stata lanciata una campagna da gruppi indù per raccogliere fondi per il tempio di Ram ad Ayodhya” e sono stati già raccolti circa 13 milioni di dollari per completare la costruzione entro 2024. (cit. Al-Jazeera).

