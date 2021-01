Maltempo. Salvati alpinisti bloccati su Monte Alpi nell’appennino lucano

Stanno bene. Operazioni coordinate da Vigili del Fuoco Potenza

(DIRE) Potenza, 18 Gen. – Sono stati tratti in salvo alle 9:30 di oggi dai vigili del fuoco del comando di Potenza i due alpinisti rimasti bloccati dalla neve sua una parete rocciosa del monte Alpi durante un’arrampicata a Castelsaraceno (Potenza). I due, infreddoliti ma coscienti e orientati, sono in buone condizioni di salute. Le ricerche sono cominciate nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Coordinate dal direttore e vicedirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, Antonio Summa, sono state condotte in sinergia con gli uomini del corpo nazionale soccorso Alpino e Speleologico impiegando anche un bruco delle nevi, in dotazione ai vigili del fuoco, proveniente dalla sede centrale di Potenza. Le operazioni di terra si sono rivelate particolarmente difficili a causa del notevole manto nevoso presente, che ha impedito le manovre di recupero alle squadre di salvataggio intervenute. Per agevolare le operazioni dei due alpinisti e’ stato richiesto l’intervento di un elicottero dell’aeronautica militare, verricellato e abilitato al volo notturno, giunto alle 5.30 di oggi e anche di un elicottero dei Vigili del fuoco, che hanno permesso di portare i due uomini a casa sani e salvi. (Anm/Dire) 11:48 18-01-21