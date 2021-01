Treviso, si ribalta autoarticolato carico di sabbia

Questa mattina alle 7, un autoarticolato carico di 310 quintali di sabbia per vetrerie si è ribaltato in via Campagna, a San Polo di Piave, al confine con il comune di Vazzola. Il mezzo pesante si è rovesciato finendo con un fianco sulla carreggiata ostruendola completamente e bloccando così il traffico. Per rimuoverla e ripristinare la viabilità sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco, dalla sede centrale, da Conegliano, e da Mestre, con APS (Autopompa Serbatoio) e due Autogrù. Prima di tutto sarà necessario svuotare la cisterna dalla sabbia rimasta all’interno, operazione svolta da una un’apposita botte aspirante, e solo dopo i Vigili del fuoco potranno recuperare l’autoarticolato. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso. (can)

