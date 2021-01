Alle 21.30 del 18 Gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Bocconi ad Ancona per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, scontrate frontalmente, alimentate una a metano e l’altra a GPL. La squadra intervenuta ha posto in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto presenti il personale del 118, Carabinieri e polizia di stato.

