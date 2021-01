Argentina. Terremoto di magnitudo 6.4

08.00 – Ha avuto magnitudo 6.4 il forte terremoto che ha fatto tremare la terra nel nordovest dell’Argentina durante la notte (alle 03.46 esattamente). Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ferite e non è stato diramato l’allerta tsunami. L’epicentro del terremoto, poi seguito da numerose altre scosse, almeno 4 delle quali di notevole intensità sismica, è stato localizzato a Pocito, nella provincia di San Juan, a circa 800 chilometri dal confine con il Cile. Più lontana, circa 1000 km, è la distanza da Buenos Aires, la Capitale dell’Argentina, nella quale gli abitanti non hanno è avvertito il terremoto.

