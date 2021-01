Covid. In Lombardia prosegue discesa terapie intensive

Sono 930 positivi, quasi 1/3 dei casi nel milanese

(DIRE) Milano, 19 Gen. – In Lombardia oggi a fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%). I ricoveri ‘ordinari’ registrano un aumento di 66 unita’, calano invece sensibilmente i ricoveri in terapia intensiva (-24, 425 totali).

I cittadini lombardi che hanno sconfitto il virus sono 976, mentre si contano 57 decessi. A livello provinciale, il milanese rimane l’area in cui si concentra il maggior numero di positivi rintracciati nelle ultime 24 ore, quasi 1/3 del totale: +308, di cui 139 a Milano citta’. Segue l’area di Brescia con 136 nuovi riscontri, poi appaiate Mantova e Pavia (+94), Como (+59), Varese (+55), Sondrio (+54), Monza e Brianza (+31), Lodi (+29), Bergamo (+17) e Cremona (+11). Chiude Lecco, dove si contano otto casi. (Nim/ Dire) 18:35 19-01-21