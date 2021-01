Giappone. Primo Ministro Suga: Olimpiadi saranno simbolo vittoria su pandemia

Vinceremo emergenza rapidamente

(DIRE) Tokyo, 19 Gen. – Il primo ministro Yoshihide Suga in conferenza stampa ha annunciato il massimo impegno da parte del governo per “portare sotto controllo l’emergenza il piu’ rapidamente possibile”, confermando al contempo la volonta’ di mantenere gli impegni per la realizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo di luglio, che dovranno essere “il simbolo della vittoria sul virus e un’opportunita’ per mostrare al mondo la piena ripresa del Giappone dalla pandemia ma anche dagli effetti dei disastri del 2011”. Nel suo discorso di apertura ufficiale del calendario parlamentare del 2021, Suga ha annunciato la rivoluzione digitale e la green economy come pilastri della sua agenda politica, in un momento di particolare difficolta’ del suo esecutivo, che nei sondaggi mostra di non saper frenare la progressiva perdita di consensi. Sul fronte della politica estera, Suga ha ribadito l’alleanza con gli USA come asse portante, e la volonta’ di assumere un ruolo di guida nel nuovo contesto internazionale post Covid. (Jief/Dire) 09:28 19-01-21