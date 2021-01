Governo. Conte: Politica per rispondere a cittadini o rischio rabbia

Per interpretare il malessere della società impedendo che esploda

(DIRE) Roma, 19 Gen. – In questa fase c’e’ “l’urgenza di fare politica”, e c’e’ “tanto piu’ in un contesto di profonda sofferenza”, perche’ “solo la politica puo’ interpretare il malessere della societa’ impedendo che esploda”. Infatti “quando la politica si eclissa” il rischio e’ “di sfociare nella rabbia e nello scontro violento”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo dice svolgendo le sue comunicazioni sulla situazione politica nell’Aula del Senato. “Consapevoli delle difficolta’ che stiamo attraversando” e della “delicatezza dei compiti”, spiega Conte, occorrono “donne e uomini in grado di rifuggire gli egoismi” e di “allontanare la tentazione di guardare all’utile personale”, servono persone “disponibili a riconoscere l’importanza della politica”, che e’ “la piu’ nobile delle arti e dei saperi”. Rispetto ai cittadini, invece, la politica “puo’ contribuire a rendere tale malessere elemento produttivo, positivo”, un “fattore di avanzamento”, sottolinea il presidente del Consiglio, e “spetta a noi promuovere questa politica”, in cio’ “impedendo” che il malessere “sfoci in istanze distruttive”. (Ran/Dire) 11:46 19-01-21