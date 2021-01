Pil. Conte: Non è vero che Italia Paese con caduta più forte

(DIRE) Roma, 19 Gen. – “Non corrisponde affatto al vero che l’Italia e’ il Paese con la caduta del PIL piu’ forte, i dati parlano chiaro”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicando in aula al Senato. “Siamo stati particolarmente svantaggiati rispetto ad altri Paesi- ricorda- qui c’e’ stata l’esplosione della pandemia mentre altrove e’ arrivata piu’ in ritardo. Eppure nei primi due trimestri il calo tendenziale del PIL e’ stato come in Francia col -9,5%, inferiore a Spagna e Regno Unito col -11,5%”. (Sor/ Dire) 19:04 19-01-21