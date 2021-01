(DIRE) Roma, 19 Gen. – “Quando una storia volge al termine vale la pena dirsi le cose senza che rimanga niente in sospeso: noi pensiamo che il suo governo non sia il migliore del mondo”, dice Matteo Renzi prendendo la parola al Senato nella discussione sulla fiducia. Quello di Renzi e’ un discorso fatto “guardando negli occhi il premier”. “Pensiamo – dice il leader di Iv – che per la drammaticita’ della pandemia ci sia bisogno di un governo piu’ forte”. (Rai/ Dire) 17:36 19-01-21