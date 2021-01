Scuola. CGS a Governo: Rinviare voto Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

(DIRE) Roma, 19 Gen. – “In piena pandemia non e’ possibile pensare di poter svolgere le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il prossimo 13 aprile. Chiediamo con forza non solo che il Governo ne rinvii i termini, ma anche che si adoperi per rendere possibili le operazioni di voto attraverso piattaforma informatica. Come, tra l’altro, e’ gia’ avvenuto in occasione dell’elezione degli organi del fondo Espero”. A sostenerlo e’ la Confederazione generale sindacale (Cgs) in una missiva inviata ai ministri per la Pa e della Salute, Fabiana Dadone e Roberto Speranza, dopo l’ordinanza con la quale il 9 dicembre scorso il ministro Lucia Azzolina ha indetto l’appuntamento elettorale. “Si tratta di elezioni a tutti gli effetti- argomenta il segretario generale Cgs Rino Di Meglio- che comportano una campagna elettorale in piena regola. Svolgerle il 13 aprile, inoltre, significa che gia’ dai prossimi giorni bisognera’ procedere alla costituzione di commissioni elettorali in tutte le 8.300 scuole italiane. Per tacere della raccolta e autenticazione di tutte le candidature e sottoscrizioni di liste”. Un iter che, e’ evidente, conclude Di Meglio, “l’emergenza Covid e l’inevitabile funzionamento a singhiozzo delle istituzioni scolastiche finirebbero col rendere solo piu’ difficoltoso”. (Com/Tar/ Dire) 11:59 19-01-21