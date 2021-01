USA. Biden sceglie Levine, la prima sottosegretaria transgender

La pediatra si è distinta in Pennysilvania per lotta a pandemia

(DIRE) Roma, 19 Gen. – Il presidente eletto, Joe Biden, che tra meno di 24 ore si insediera’ alla Casa bianca, ha annunciato che Rachel Levine sara’ la prossima sottosegretaria alla Salute. Questa pediatra della Pennsylvania e’ transgender, la prima nella storia degli Stati Uniti a ottenre un incarico dirigenziale cosi’ elevato nelle istituzioni statunitensi. Levine ha iniziato la carriera politica nel 2017, quando e’ stata eletta in Pennsylvania segretario alla Salute con i democratici. Durante la pandemia di Covid-19, ricorda la stampa locale, si e’ saputa distinguere per il suo impegno. Biden ha motivato cosi’ tale nomina: “La dottoressa Levine portera’ la leadership e l’esperienza di cui abbiamo bisogno per superare questa pandemia, indipendentemente da origine, razza, religione, orientamento sessuale, identita’ di genere o disabilita’ delle persone, e soddisfacendo le esigenze di salute pubblica del nostro paese in questo momento cosi’ critico, e anche oltre”. Il presidente eletto ha ribadito piu’ volte che la lotta alla pandemia e’ tra le priorita’ del suo mandato. Quasi 2 trilioni di dollari sono gia’ stati annunciati per rispondere all’emergenza e sostenere famiglie e imprese in difficolta’, a cui seguiranno investimenti in scuola e “economia verde” nonche’ per la creazione di un milione di posti di lavoro. (Alf/Dire) 19:18 19-01-21