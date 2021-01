Viabilità. Tamponamento sulla Catania-Siracusa, un morto

Traffico deviato sulla Statale 114 e rientro allo svincolo di Lentini

(DIRE) Palermo, 19 Gen. – Incidente mortale sull’autostrada Catania-Siracusa. Una persona ha perso la vita a causa di un mezzo pesante che ha tamponato un’auto, su cui viaggiava la vittima. L’incidente e’ avvenuto al chilometro 4,3, in direzione Siracusa. Il traffico e’ provvisoriamente bloccato in direzione del capoluogo aretuseo: sul posto il personale dell’Anas per la gestione della viabilita’, deviata provvisoriamente sulla Statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini. (Sac/Dire) 16:52 19-01-21