Covid. 13571 Nuovi casi con circa 280mila tamponi, tasso positivi al 4,85%, 524 decessi, ancora giù le terapie intensive e i ricoveri

(DIRE) Roma, 20 Gen. – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13.571 nuovi casi da coronavirus a fronte di 279.762 tamponi effettuati, compresi quelli rapidi, per un tasso di positivita’ del 4,85%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Ieri i nuovi casi rilevati erano stati 10.497 con 254.070 tamponi, per un tasso di positivita’ del 4,1%. Sono 524 i morti per Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 603 di ieri. Sono 2.461 le terapie intensive per covid in Italia, 26 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 22.469 i ricoveri ordinari, 230 in meno nelle 24 ore. (Uct/ Dire) 18:40 20-01-21