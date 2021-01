Scostamento. Al Senato 3 risoluzioni da maggioranza, opposizione e IV

(DIRE) Roma, 20 Gen. – Nuovi stanziamenti a tutela del lavoro, aumento del sostegno agli enti territoriali, incremento delle risorse per la protezione civile e le forze dell’ordine, ulteriori risorse per il settore sanitario, con particolare riferimento alla campagna di vaccinazione e al trattamento dei pazienti affetti da CoViD-19, risorse aggiuntive destinate al sistema dei trasporti pubblici, anche a sostegno delle aziende sel settore, gestione delle cartelle esattoriali anche attraverso interventi fiscali mirati, interventi a favore delle imprese in particolare quelle penalizzate in maniera diretta o indiretta dalle chiusure superando la logica dei codici Ateco anche con riferimento al settore sciistico, ampliamento degli strumenti a tutela dei lavoratori autonomi, dei professionisti e delle partite Iva anche attraverso l’incremento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi 20-22 della legge di bilancio 2021. E’ questa la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, presentata al Senato al termine di una riunione con l’opposizione. Prendendo la parola in Aula, la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato che oltre alla risoluzione della maggioranza (Marcucci, Licheri, De Petris, Steger) ne e’ arrivata anche un’altra dell’opposizione (Romeo, Ciriani, Bernini, Romani) e una di Italia Viva a firma Faraone e Conzatti. (Sor/Dire) 18:36 20-01-21