Scostamento. Lega: votiamo a favore solo per aiutare cittadini ed imprese

(DIRE) Roma, 20 Gen. – “Nonostante l’indecente spettacolo di ieri in Senato con il mercato di voti messo in atto da Conte, oggi ci troviamo a votare uno scostamento di bilancio sul quale la Lega vota a favore soltanto nell’interesse di cittadini e imprese. Anche se il Governo ieri ha sostenuto il contrario, non c’e’ nulla che va bene e c’e’ urgente bisogno di equilibrio per assumere le scelte necessarie per il futuro del Paese. Con lo scostamento si sbloccano miliardi che devono essere messi subito a disposizione degli italiani e delle attività economiche piegate dall’emergenza pandemica e dalle chiusure disposte dall’esecutivo, dai mancati ristori e dai ritardi nelle erogazioni. Abbiamo fatto e faremo sempre la nostra parte per i cittadini italiani, nonostante un Governo senza maggioranza che troppo poco ha fatto nonostante tutte le risorse investite”. Così la senatrice della Lega, Erika Rivolta, intervenuta in dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio. (Vid/ Dire) 20:08 20-01-21