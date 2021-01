In data odierna, alle 13.43, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Forlanini. Un auto è finita contro la segnaletica in prossimità della fermata dell’autobus provocando il ferimento di 3 pedoni e della passeggera dell’automezzo. Gli operatori hanno posto in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul posto presenti 3 autoambulanze, un’auto medicalizzata e i vigili urbani.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=69801