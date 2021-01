Centrodestra. Domani al Colle i leader della coalizione

Sono attesi per domani pomeriggio i leader della coalizione di Centrodestra al Quirinale. Salvini e soci verranno ascoltati dal Presidente della Repubblica in relazione alle ultime vicende che riguardano il Governo e la sua risicatissima fiducia ricevuta dai due “rami” del Parlamento Italiano. Il Centrodestra è convinto che questo Governo oggi ancor più debole di ieri, in quanto non omogeneo, non sia adatto a gestire un momento così delicato della vita della Repubblica oltre il serio rischio di non riuscire a portare a casa il Recovery nella misura in cui spetta all’Italia. Mattarella ha già visto il Primo Ministro, Giuseppe Conte e pare sia indirizzato ad un rimpasto dell’esecutivo o addirittura un Conte-Ter, circostanza questa che avvalorerebbe le preoccupazioni del Centrodestra riguardo la “tenuta” politica del nuovo Governo che sarebbe alla ricerca di un “quarta gamba” che ne sostenga le scelte con un minimo di affidabilità.

FMP