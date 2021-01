Sale anche il rapporto contagi-tamponi al 5,2%

(DIRE) Roma, 21 Gen. – Sono 14.078 contagi per Covid 19 nelle ultime 24 ore su 267.567 tamponi, 521 i morti. Ieri i contagi erano stati 13.571 per 279.762 tamponi con 524 morti. Il rapporto tra contagi e tamponi effettuati sale al 5,2% rispetto al 4,9% di ieri. Sono 2.418 le terapie intensive per covid in Italia, 43 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 22.045 i ricoverati con sintomi, 418 in meno nelle 24 ore. (Uct/Dire) 17:49 21-01-21