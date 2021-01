Covid. Ricciardi: ci vuole un lockdown di un mese

(DIRE) Roma, 21 Gen. – “Siamo in una situazione di stallo. Le misure adottate arrestano la crescita del virus ma non la invertono” Cosi’ il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, al Tg Zero di Radio Capital. “Ci vuole un lockdown di un mese, bisogna limitare la circolazione anche per limitare l’impatto in Italia delle varianti spagnola e inglese. Chiudere tutto per poi riaprire, come e’ stato fatto dopo l’estate, non serve a niente. Bisogna tracciare e testare”, continua Ricciardi. “Ci vuole una zona rossa rispettata in tutte le sue limitazioni, che significa che per un mese non si puo’ uscire se non per attività essenziali. Questa e’ una guerra che produce più morti della Seconda Guerra Mondiale”. Sui ricorsi presentati dalla Lombardia, per passare da zona rossa a zona arancione, Ricciardi non ha dubbi: “La Lombardia secondo me sbaglia, si tratta di una cosa surreale nel surreale. Stato e Regioni si sono messi d’accordo per ancorare le decisioni all’evidenza scientifica e i dati vengono presentati dalle Regioni stesse, quindi bisogna verificare che questi dati vengano procurati correttamente”, conclude Ricciardi. (Rai/Dire) 20:18 21-01-21 (foto archivio)